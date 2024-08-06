WTA06 августа 2024, 18:13 | Обновлено 06 августа 2024, 18:14
164
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Байндл проиграла четвертой сеяной на турнире в Германии
Катерина уступила Анне Бондар из Венгрии
06 августа 2024, 18:13 | Обновлено 06 августа 2024, 18:14
164
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№310 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).
Во втором раунде основы украинка проиграла четвертой сеяной Анне Бондар из Венгрии (№94 WTA).
Гамбург. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(5), 3:6
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эллы Зайдель (№137 WTA) или Евы Лис (№112 WTA).
Также на этом турнире выступает Анастасия Соболева.
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