Байндл проиграла четвертой сеяной на турнире в Германии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№310 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка проиграла четвертой сеяной Анне Бондар из Венгрии (№94 WTA).

Гамбург. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(5), 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эллы Зайдель (№137 WTA) или Евы Лис (№112 WTA).

Также на этом турнире выступает Анастасия Соболева.