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  4. Байндл проиграла четвертой сеяной на турнире в Германии
WTA
06 августа 2024, 18:13 | Обновлено 06 августа 2024, 18:14
164
1

Байндл проиграла четвертой сеяной на турнире в Германии

Катерина уступила Анне Бондар из Венгрии

06 августа 2024, 18:13 | Обновлено 06 августа 2024, 18:14
164
1
Байндл проиграла четвертой сеяной на турнире в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№310 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Гамбурге (Германия).

Во втором раунде основы украинка проиграла четвертой сеяной Анне Бондар из Венгрии (№94 WTA).

Гамбург. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 6:7(5), 3:6

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Эллы Зайдель (№137 WTA) или Евы Лис (№112 WTA).

Также на этом турнире выступает Анастасия Соболева.

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Катерина Байндл (Козлова) Анна Бондар WTA Гамбург
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
Угорка ніяка, але фрау, зовсім ніяка. 
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