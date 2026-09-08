Калинина проиграла матч 1/8 финала парного разряда US Open 2026
Ангелина и Анна Бондар в трех сетах уступили девятому сеяному дуэту Рутлифф / Сутджиади
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В третьем раунде украинка и ее напарница Анна Бондар (Венгрия) в трех сетах проиграли девятым сеяным Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) и Алдиле Сутджиади (Индонезия) за 1 час и 57 минут.
US Open 2026. Пары, 1/8 финала
Ангелина Калинина (Украина) / Анна Бондар (Венгрия) – Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) / Алдила Сутджиади (Индонезия) [9] – 2:6, 6:4, 2:6
Калинина и Бондар впервые сыграли в одной паре. В Нью-Йорке они успели переиграть дуэты Алина Корнеева / Дарья Видманова и Майя Хвалиньска / Магда Линетт.
Ангелина в третий раз в карьере сыграла в третьем круге парного турнира Grand Slam (Australian Open 2023 и Ролан Гаррос 2026), что является ее лучшим результатом. Из украинок Калинина добралась дальше всех в парном разряде USO-2026.
В одиночном разряде US Open 2026 Ангелина проиграла в первом же раунде, уступив Химено Сакацуме.
Рутлифф и Сутджиади в четвертьфинале мейджора встретятся с американками Робин Монтгомери и Эшлин Крюгер.
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