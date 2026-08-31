Калинина проиграла стартовый матч на US Open 2026
Ангелина в двух сетах уступила Химено Сакацуме в поединке первого раунда мейджора
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Японии Химено Сакацуме (WTA 144) за 1 час и 24 минуты.
US Open 2026. 1/64 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Химено Сакацуме (Япония) [Q] – 3:6, 3:6
Это было первое очное противостояние соперниц.
Калинина в седьмой раз сыграла в основной сетке US Open и потерпела третье поражение в первом раунде. Лучшим результатом Ангелины в Нью-Йорке остается второй круг.
Калинина стала второй украинкой после Даяны Ястремской, которая покинула одиночный разряд USO-2026. Пока из украинских теннисисток в 1/32 вышли только Марта Костюк и Элина Свитолина.
Ангелина продолжит выступления на американском мейджоре в парном разряде, где выступит в одном дуэте с Анной Бондар.
Сакацуме во втором раунде US Open встретится с победительницей поединка Сара Бейлек – Кристина Букша.
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Каррерас переведен в резерв
Британец был нокаутирован в девятом раунде
злилися, а за титули хай інші борються - не панська то справа... Ну, і
японці треба віддати належне - по корту дуже швидко пересувалася, майже
всі м"ячі діставала, дуже розумно все робила. на відміну від Гелі...