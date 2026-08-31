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  4. Калинина проиграла стартовый матч на US Open 2026
US Open
31 августа 2026, 19:35 | Обновлено 31 августа 2026, 19:43
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Калинина проиграла стартовый матч на US Open 2026

Ангелина в двух сетах уступила Химено Сакацуме в поединке первого раунда мейджора

31 августа 2026, 19:35 | Обновлено 31 августа 2026, 19:43
1313
12 Comments
Калинина проиграла стартовый матч на US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 51) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Японии Химено Сакацуме (WTA 144) за 1 час и 24 минуты.

US Open 2026. 1/64 финала

Ангелина Калинина (Украина) – Химено Сакацуме (Япония) [Q] – 3:6, 3:6

Это было первое очное противостояние соперниц.

Калинина в седьмой раз сыграла в основной сетке US Open и потерпела третье поражение в первом раунде. Лучшим результатом Ангелины в Нью-Йорке остается второй круг.

Калинина стала второй украинкой после Даяны Ястремской, которая покинула одиночный разряд USO-2026. Пока из украинских теннисисток в 1/32 вышли только Марта Костюк и Элина Свитолина.

Ангелина продолжит выступления на американском мейджоре в парном разряде, где выступит в одном дуэте с Анной Бондар.

Сакацуме во втором раунде US Open встретится с победительницей поединка Сара Бейлек – Кристина Букша.

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Химено Сакацуме Ангелина Калинина US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Пара наших туристок трошки грошенят намутили і прогнозовано швидко
злилися, а за титули хай інші борються - не панська то справа... Ну, і
японці треба віддати належне - по корту дуже швидко пересувалася, майже
всі м"ячі діставала, дуже розумно все робила. на відміну від Гелі...
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+8
Ну абсолютно Геля виявилася не готовою до гри з японкою,програла по всім статтям,навіть дропи японка-мала виконувала краще!Нема с.культурних слів...
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+6
Показать Скрыть 2 ответа
Я вибачаюсь, у нас крім Марти і Елі хтось зможе подолати 1 коло???
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Чого ви напали на Калініну? Можливо їй зараз не до цього, можливо в неї важливіші справи є
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Яка ж вона недолуга ! Ніколи за неї не переживав , бо вона ніколи не була українкою. 100% ватна.
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+1
Таке враження що Геля в рабстві у свого " чоловіка-тренера".
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0
Kolumbia walczę....
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0
Це повний абзац
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0
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