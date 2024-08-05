Спасла 3 матчбола. Соболева пробилась в 1/8 финала турнира в Гамбурге
Анастасия в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез за 2 часа и 45 минут
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 223) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Гамбурге (Германия).
В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 135) за 2 часа и 45 минут.
WTA 125 Гамбург. Грунт. Квалификация
Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Зейнеп Сонмез (Турция) – 3:6, 7:5, 7:6 (10:8)
Соболева спасла 3 матчбола на тай-брейке, а также отыгралась с 3:5 во второй партии.
Это была вторая встреча соперниц. 15 мая Анастасия уступила Зейнеп в 1/8 финала соревнований идентичной категории в Риме.
Анастасия стартовала на 125-тысячнике в Германии с квалификации, переиграв в единственном матче отбора Ипек Оз (Турция, WTA 255) со счетом 6:3, 6:1.
В 1/8 финала Соболева встретится с первой сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 83).
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