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  4. Спасла 3 матчбола. Соболева пробилась в 1/8 финала турнира в Гамбурге
WTA
05 августа 2024, 17:13 | Обновлено 05 августа 2024, 17:14
154
2

Спасла 3 матчбола. Соболева пробилась в 1/8 финала турнира в Гамбурге

Анастасия в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез за 2 часа и 45 минут

05 августа 2024, 17:13 | Обновлено 05 августа 2024, 17:14
154
2
Спасла 3 матчбола. Соболева пробилась в 1/8 финала турнира в Гамбурге
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 223) пробилась в 1/8 финала грунтового турнира WTA 125 в Гамбурге (Германия).

В 1-м раунде основной сетки украинка в трех сетах переиграла Зейнеп Сонмез (Турция, WTA 135) за 2 часа и 45 минут.

WTA 125 Гамбург. Грунт. Квалификация

Анастасия Соболева (Украина) [Q] – Зейнеп Сонмез (Турция) – 3:6, 7:5, 7:6 (10:8)

Соболева спасла 3 матчбола на тай-брейке, а также отыгралась с 3:5 во второй партии.

Это была вторая встреча соперниц. 15 мая Анастасия уступила Зейнеп в 1/8 финала соревнований идентичной категории в Риме.

Анастасия стартовала на 125-тысячнике в Германии с квалификации, переиграв в единственном матче отбора Ипек Оз (Турция, WTA 255) со счетом 6:3, 6:1.

В 1/8 финала Соболева встретится с первой сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 83).

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Анастасия Соболева Зейнеп Сонмез WTA Гамбург
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Maks23
Красава!  Так держать!
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Sashamar
Припинив слідкувати за 0:1 і 3:5 у другому сеті. Розпал робочого дня, знаєте 😀. А воно он як.
Бути Настюсі в другій сотні як мінімум, а скоріш за все й вище.
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0
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