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Испания
06 августа 2024, 01:59 | Обновлено 06 августа 2024, 02:18
566
1

Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея

Карло хочет, чтобы украинский вратарь остался в клубе

06 августа 2024, 01:59 | Обновлено 06 августа 2024, 02:18
566
1
Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.

Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации испанского издания El Nacional, Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем. Анчелотти дал понять Лунину, что не хочет, чтобы он ушел. Карло осознает, насколько важно иметь двух надежных вратарей в сезоне, который очень длинный и в котором могут случаться неудачи. Карло решил успокоить Лунина, и дал понять, что рассчитывает на него. Однако украинец осознает, что конкурировать с Куртуа очень трудно, какой бы высокий уровень он ни демонстрировал. В случае ухода украинца Анчелотти хочет, чтобы его заменил Кепа.

Издание отмечает, что у Лунина есть предложения от нескольких клубов АПЛ и Серии А.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Ла Лига
Дмитро Олійник Источник: El Nacional
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Дані Рохас
Смысл куда-то переходить если уже у всех предсезонка закончилась, чисто по времени не успеет
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