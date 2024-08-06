Анчелотти провел разговор с Луниным. Он принял решение относительно Андрея
Карло хочет, чтобы украинский вратарь остался в клубе
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
Лунин пока не принял решение о своем будущем и рассматривает возможность ухода из «Реала». По информации испанского издания El Nacional, Анчелотти провел личный разговор с украинским вратарем. Анчелотти дал понять Лунину, что не хочет, чтобы он ушел. Карло осознает, насколько важно иметь двух надежных вратарей в сезоне, который очень длинный и в котором могут случаться неудачи. Карло решил успокоить Лунина, и дал понять, что рассчитывает на него. Однако украинец осознает, что конкурировать с Куртуа очень трудно, какой бы высокий уровень он ни демонстрировал. В случае ухода украинца Анчелотти хочет, чтобы его заменил Кепа.
Издание отмечает, что у Лунина есть предложения от нескольких клубов АПЛ и Серии А.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом».
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