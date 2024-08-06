Ибрагимович рассказал о виде спорта, в котором выступил бы на Олимпиаде

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович поделился мыслями о том, в каком еще виде спорта он мог бы добиться успеха помимо футбола.

– В каком олимпийском виде спорта у вас были бы высокие шансы на успех?

– Я бы преуспел в любой игре с мячом. Также мог бы проявить себя в единоборствах. В прошлом я занимался тхэквондо. У меня быстрые ноги и хорошая координация. Мое преимущество в том, что при росте 1,97 м я двигался как человек ростом 1,60 м.

Я – это феномен природы. Это не попытка произвести впечатление, а просто факты. Мне нравится адреналин в тхэквондо. Я люблю поединки. В них чувствуешь себя по-настоящему живым. Это единственное, чего мне не хватает в футболе. Иногда мне недостает этого ощущения.

Шведский игрок завершил футбольную карьеру в конце сезона 2022/2023.