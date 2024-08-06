Волевая победа в ДВ! Определен второй финалист футбольного турнира ОИ

5 августа, продолжились летние Олимпийские игры 2024 в Париже.

Состоялся второй полуфинальный матч футбольного турнира среди мужчин. На стадион «Парк Олимпик Лионне» в Лионе вышли олимпийские сборные Франции и Египта.

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Египтяне вышли вперед первыми, на 62-й минуте забил Махмуд Себер. Французы отыгрались на 83-й минуте, автором гола стал Жан-Филипп Матета. Уже в компенсированное арбитром время рефери в спорном эпизоде не назначил пенальти у ворот Египта и команды перешли в овертаймы.

В дополнительное время Египет остался в меньшинстве, вторую желтую получил Омар Файед. Вывел французов вперед Матета, который оформил дубль на 99-й минуте. Добил египтян Олисе на 108-й – 3:1.

В финале за золото Олимпийских игр 2024 Франция сыграет с Испанией, которая ранее одолела Марокко (2:1). Египет в матче за бронзовые награды сыграет с Марокко.

Олимпийские игры. Футбольный турнир, 1/2 финала (мужчины).

Франция U-23 – Египет U-23 – 3:1 (дополнительное время)

Голы: Матета, 83, 99, Олісe, 108 – Сабер, 62.

Франция U-23: Рест, Трюффер, Лукеба, Баде, Сильдийя, Шотар, Диуф (Дуэ, 76), Аклиуш, Олисе, Ляказетт (Калимуэндо, 105), Матета.



Египет U-23: Ала, Абдельмагид, Файед, Эль Дебес (Мажар, 90), Шехата, Эль-Ненни, Адель (Тарек, 93), Сабер (Камаль, 98), Кока, Зизо, Фейсал (Отто, 90).

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