Франция U23

5 августа на «Олимпик Лионнез» пройдет матч полуфинала футбольного турнира Олимпиады, в котором сборная Франции встретится со сборной Египта. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Франция U-23

Команда представляет страну, что принимает Игры. Так она стала участницей турнира, чего не было бы в обычном случае. Ведь на прошлогоднем молодежном Евро Ле Бле сенсационно вылетели в первом же раунде плей-офф, уступив Украине. Впрочем, на Олимпиаде сборная проявляет себя достойно, показывая, что не зря получила место среди шестнадцати участников. Достаточно сказать, что до сих пор, уже в четырех встречах, были исключительно победы, и все - сухие. Да, можно сделать оговорку о слабости их группы - Соединенные Штаты, что стали в итоге вторыми, были разгромлены 3:0. После этого продолжили минимальной победой над Гвинеей (1:0), и новый разгром, уже над Новой Зеландией (3:0). Но потом, в четвертьфинале, была безусловно сильная Аргентина. Там, открыв счет уже на 5-й минуте усилиями Матета, петушки удержали это минимальное преимущество.

Египет U-23

Сборная застолбила себе место на Олимпиаде через молодежный Кубок Африканских Наций - там она дошла до финала, проиграв только там и только Марокко, представителям страны, что принимает турнир. Уже на Играх фараоны начинали с осечки, не сумев забить и, соответственно, и выиграть у явного аутсайдера, Доминиканской Республики. Но потом получилось победить не только у Узбекистана, но и Испании, со всеми оговорками о том, что та к 3-му туру все для себя решила. И не зря в четвертьфинале были проблемы с Парагваем. Благо, что с ним успели сровнять счет на 88-й минуте - отметился Адель. Ну, а в послематчевых пенальти смазал свой шанс Перес, не переиграв Ала-Кока, а египтяне били без осечек.

Статистика личных встреч

В таком, олимпийском формате играли в 1984-м году. Тогда европейцы выиграли 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут интриги. Согласимся - ставим на то, что французская сборная выиграет при форе -1,0 гол (коэффициент - 1,72).