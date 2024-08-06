ФОТО. 44 игрока. Как будет выглядеть заявка Челси на следующий сезон
Мудрик оказался на одной из самых свободных позиций
Лондонский «Челси» продолжает активность на трансферном рынке.
В заявке английского клуба на новый сезон уже 44 футболиста, из которых можно сделать четыре стартовых состава: без учёта новых приобретений, которые запланированы на ближайшее время, у лондонцев уже 7 вратарей, 14 защитников, 10 полузащитников и 13 нападающих.
Украинский вингер Михаил Мудрик оказался на одной из самых свободных позиций – правый нападающий. Кроме него там находятся только 2 игрока: Палмер и Мадуэке.
ФОТО. 44 игрока. Как будет выглядеть заявка Челси на следующий сезон
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