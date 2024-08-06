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Англия
06 августа 2024, 15:25 | Обновлено 06 августа 2024, 15:38
332
2

ФОТО. 44 игрока. Как будет выглядеть заявка Челси на следующий сезон

Мудрик оказался на одной из самых свободных позиций

06 августа 2024, 15:25 | Обновлено 06 августа 2024, 15:38
332
2
ФОТО. 44 игрока. Как будет выглядеть заявка Челси на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» продолжает активность на трансферном рынке.

В заявке английского клуба на новый сезон уже 44 футболиста, из которых можно сделать четыре стартовых состава: без учёта новых приобретений, которые запланированы на ближайшее время, у лондонцев уже 7 вратарей, 14 защитников, 10 полузащитников и 13 нападающих.

Украинский вингер Михаил Мудрик оказался на одной из самых свободных позиций – правый нападающий. Кроме него там находятся только 2 игрока: Палмер и Мадуэке.

ФОТО. 44 игрока. Как будет выглядеть заявка Челси на следующий сезон

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Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик заявки
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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Xvalenok03
Людей много, а как только травмы у 3-4 игроков, то окажется что и заменить некем.
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0
vbrjkf
Ха-ха ! Оце так вільна позиція для Мишка! І Палмер і Мадуеке поки що виглядають краще ніж Мудрик, так що в кращому випадку - вихід на заміну. Не зрозуміле його переміщення на правий фланг...
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