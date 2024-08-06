Тренер Челси поделился впечатлениями от игры Мудрика на непривычной позиции
Энцо Мареска попробовал Мудрика на правом фланге
Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от игры украинского левого вингера Михаила Мудрика на непривычной позиции – справа в нападении:
«В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть. Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа».
Ранее сообщалось, что Энцо Мареска сделал определенные выводы относительно дальнейшей работы с украинским вингером Михаилом Мудриком.
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