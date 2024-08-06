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  4. Тренер Челси поделился впечатлениями от игры Мудрика на непривычной позиции
Англия
06 августа 2024, 14:16 | Обновлено 06 августа 2024, 14:18
2705
1

Тренер Челси поделился впечатлениями от игры Мудрика на непривычной позиции

Энцо Мареска попробовал Мудрика на правом фланге

06 августа 2024, 14:16 | Обновлено 06 августа 2024, 14:18
2705
1
Тренер Челси поделился впечатлениями от игры Мудрика на непривычной позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от игры украинского левого вингера Михаила Мудрика на непривычной позиции – справа в нападении:

«В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть. Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа».

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска сделал определенные выводы относительно дальнейшей работы с украинским вингером Михаилом Мудриком.

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Энцо Мареска Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Football London
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