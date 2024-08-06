Тренер Челси поделился впечатлениями от игры Мудрика на непривычной позиции

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился впечатлениями от игры украинского левого вингера Михаила Мудрика на непривычной позиции – справа в нападении:

«В определенный момент сезона все наши нападающие могут играть на разных позициях. На днях Михаил Мудрик сыграл справа. Я сделал это просто, чтобы посмотреть. Может случиться такое, что ему придется там сыграть. Но я знаю, что Миша лучше играет слева, чем справа».

Ранее сообщалось, что Энцо Мареска сделал определенные выводы относительно дальнейшей работы с украинским вингером Михаилом Мудриком.