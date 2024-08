БАЛОГУН: «Мы готовы показать отличные результаты в матче против Динамо»

Защитник «Рейнджерс» Леон Балогун поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов против «Динамо»:

«Мы все настроены решительно и готовы показать отличные результаты в матче против «Динамо». Лига чемпионов – это то, что нас вдохновляет и мотивирует. Мы осознаем, что сталкиваемся с сильной командой, которая продемонстрировала отличную игру в предыдущем раунде.

Хотя разговоры о финансах могут быть актуальными, для меня игра в Лиге чемпионов является огромным личным мотиватором, так как я никогда не играл на таком уровне. Вся команда стремится к тому, чтобы проявить себя на этом уровне».

Раннее Шовковский рассказал, за кого будет бороться Динамо в матче отбора в ЛЧ.

🎙️ Leon Balogun spoke to the media ahead of Tuesday’s match against Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/6JZYRmEmU5