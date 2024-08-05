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Лига чемпионов
05 августа 2024, 22:43 | Обновлено 05 августа 2024, 23:04
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0

БАЛОГУН: «Мы готовы показать отличные результаты в матче против Динамо»

Защитник «Рейнджерс» поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов против киевлян

05 августа 2024, 22:43 | Обновлено 05 августа 2024, 23:04
1245
0
БАЛОГУН: «Мы готовы показать отличные результаты в матче против Динамо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Балогун

Защитник «Рейнджерс» Леон Балогун поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов против «Динамо»:

«Мы все настроены решительно и готовы показать отличные результаты в матче против «Динамо». Лига чемпионов – это то, что нас вдохновляет и мотивирует. Мы осознаем, что сталкиваемся с сильной командой, которая продемонстрировала отличную игру в предыдущем раунде.

Хотя разговоры о финансах могут быть актуальными, для меня игра в Лиге чемпионов является огромным личным мотиватором, так как я никогда не играл на таком уровне. Вся команда стремится к тому, чтобы проявить себя на этом уровне».

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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