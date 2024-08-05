Шовковский рассказал за кого будет бороться Динамо в матче отбора в ЛЧ

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс»:

«Это третий год полномасштабной войны в Украине. Прошло 10 лет со времени первой агрессии против нашей страны. Поэтому, конечно, много негативных эмоций, много эмоций, от которых невозможно избавиться. Они остаются в нашей жизни и, пожалуй, останутся навсегда. Наши бойцы защищают наши дома, делают все возможное, чтобы футбол, как искусство, не исчез в нашей стране. Поэтому иметь возможность подарить некоторые положительные моменты (через выход в Лигу чемпионов) тем, кто борется за нашу свободу, за нашу независимость, это действительно очень важно для нас. Это что-то бесценное, и мы счастливы, что можем это сделать.

Мы не отделяемся от украинского народа, украинской нации. Мы являемся частью этого, и мы приложим все усилия в этом матче, чтобы подарить им эти положительные моменты. Очевидно, что мы не можем играть в нашем родном городе с нашей домашней публикой. Поэтому мы благодарны всем людям, которые приходят сюда, чтобы поддержать нас».

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.