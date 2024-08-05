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  4. Шовковский рассказал за кого будет бороться Динамо в матче отбора в ЛЧ
Лига чемпионов
05 августа 2024, 22:31 | Обновлено 05 августа 2024, 22:45
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Шовковский рассказал за кого будет бороться Динамо в матче отбора в ЛЧ

Главной мотивацией игроков киевского «Динамо» будут воины и украинский народ

05 августа 2024, 22:31 | Обновлено 05 августа 2024, 22:45
640
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Шовковский рассказал за кого будет бороться Динамо в матче отбора в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский поделился ожиданиями от первого матча Q3 Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс»:

«Это третий год полномасштабной войны в Украине. Прошло 10 лет со времени первой агрессии против нашей страны. Поэтому, конечно, много негативных эмоций, много эмоций, от которых невозможно избавиться. Они остаются в нашей жизни и, пожалуй, останутся навсегда. Наши бойцы защищают наши дома, делают все возможное, чтобы футбол, как искусство, не исчез в нашей стране. Поэтому иметь возможность подарить некоторые положительные моменты (через выход в Лигу чемпионов) тем, кто борется за нашу свободу, за нашу независимость, это действительно очень важно для нас. Это что-то бесценное, и мы счастливы, что можем это сделать.

Мы не отделяемся от украинского народа, украинской нации. Мы являемся частью этого, и мы приложим все усилия в этом матче, чтобы подарить им эти положительные моменты. Очевидно, что мы не можем играть в нашем родном городе с нашей домашней публикой. Поэтому мы благодарны всем людям, которые приходят сюда, чтобы поддержать нас».

Матчи Q3 Лиги чемпионов пройдут 6/7 и 13 августа. Первый матч киевляне проведут на условно домашней арене в польском Люблине, а ответная игра пройдет в шотландском Глазго.

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Александр Шовковский Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо
Алексей Тиньков Источник: Daily Record
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Boodya
Ну звичайно й викрутили заголовок, щоб втиснути сенс в свій шаблон)
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