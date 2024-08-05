Чемпионат Бельгии. Брюгге проиграл, Андерлехт догнал Вестерло
Чемпион Бельгии в первых двух турах не одержал побед
4 августа в Бельгии завершился 2-й тур местной Лиги Жупиле.
Действующий чемпион страны «Брюгге» на выезде минимально уступил «Стандарду». Стоит отметить, что в первом туре местный гранд не сумел обыграть «Мехелен» (1:1), а в матче за Суперкубок уступил «Юниону» (1:2).
«Андерлехт» на выезде одолел «Антверпен», что позволило догнать «Вестерло». Оба клуба имеют по 6 очков и лидируют в турнирной таблице.
Новичок элитного дивизиона «Дендер» сенсационно на выезде сумел обыграть «Гент». Ещё в одном матче дня «Серкль Брюгге» на своем поле был слабее за «Кортрейк».
Чемпионат Бельгии. 2-й тур. 4 августа
Стандард – Брюгге – 1:0
Гол: Булат (64)
Гент – Дендер – 1:2
Голы: Йокота (47) – Соладио (23), Берте (86)
Серкль Брюгге – Кортрейк – 1:2
Голы: Сомерс (43) – Ферри (13), Мампаси (67)
Антверпен – Андерлехт – 1:2
Голы: Керк (34) – Ламменс (25, авт), Ашимеру (80)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Соперником украинца в полуфинале ОИ был Арлен Лопес из Кубы
3 августа сборная Украины по фехтованию завоевала золото Олимпиады-2024 в Париже