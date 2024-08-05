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Бельгия
05 августа 2024, 05:21 | Обновлено 05 августа 2024, 05:22
46
0

Чемпионат Бельгии. Брюгге проиграл, Андерлехт догнал Вестерло

Чемпион Бельгии в первых двух турах не одержал побед

05 августа 2024, 05:21 | Обновлено 05 августа 2024, 05:22
46
0
Чемпионат Бельгии. Брюгге проиграл, Андерлехт догнал Вестерло
Getty Images/Global Images Ukraine

4 августа в Бельгии завершился 2-й тур местной Лиги Жупиле.

Действующий чемпион страны «Брюгге» на выезде минимально уступил «Стандарду». Стоит отметить, что в первом туре местный гранд не сумел обыграть «Мехелен» (1:1), а в матче за Суперкубок уступил «Юниону» (1:2).

«Андерлехт» на выезде одолел «Антверпен», что позволило догнать «Вестерло». Оба клуба имеют по 6 очков и лидируют в турнирной таблице.

Новичок элитного дивизиона «Дендер» сенсационно на выезде сумел обыграть «Гент». Ещё в одном матче дня «Серкль Брюгге» на своем поле был слабее за «Кортрейк».

Чемпионат Бельгии. 2-й тур. 4 августа

Стандард – Брюгге – 1:0

Гол: Булат (64)

Гент – Дендер – 1:2

Голы: Йокота (47) – Соладио (23), Берте (86)

Серкль Брюгге – Кортрейк – 1:2

Голы: Сомерс (43) – Ферри (13), Мампаси (67)

Антверпен – Андерлехт – 1:2

Голы: Керк (34) – Ламменс (25, авт), Ашимеру (80)

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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