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  4. Известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины
Аргентина
04 августа 2024, 19:39 |
632
0

Известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины

Специалист подпишет контракт с «Ривер Плейтом»

04 августа 2024, 19:39 |
632
0
Известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Гальярдо

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо возвращается в родной чемпионат, сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщается, в понедельник, 5 августа, 48-летний Гальярдо, сейчас безработный, подпишет с «миллионерами» контракт на полтора сезона, до декабря 2025 года.

Напомним, что ранее Марсело Гальярдо уже работал с «Ривер Плейтом». С «миллионерами» аргентинский специалист выиграл семь национальных, шесть континентальных и один международный трофей, а также вывел их в финал чемпионата мира 2015 среди клубов.

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чемпионат Аргентины по футболу Марсело Гальярдо Ривер Плейт Фабрицио Романо
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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