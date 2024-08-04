Известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины
Специалист подпишет контракт с «Ривер Плейтом»
Аргентинский специалист Марсело Гальярдо возвращается в родной чемпионат, сообщает Фабрицио Романо.
Как сообщается, в понедельник, 5 августа, 48-летний Гальярдо, сейчас безработный, подпишет с «миллионерами» контракт на полтора сезона, до декабря 2025 года.
Напомним, что ранее Марсело Гальярдо уже работал с «Ривер Плейтом». С «миллионерами» аргентинский специалист выиграл семь национальных, шесть континентальных и один международный трофей, а также вывел их в финал чемпионата мира 2015 среди клубов.
⚪️🔴✍🏻 Marcelo Gallardo will sign deal valid until December 2025 as new River Plate manager on Monday.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2024
After leaving Al Ittihad, Gallardo returns where he made history…
He’s back. 🔙🇦🇷 pic.twitter.com/sQ571EjNiX
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первые истребители уже в Украине
Смотрите видеообзор матча 1-го тура УПЛ 2024/25