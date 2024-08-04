Известный тренер возвращается в чемпионат Аргентины

Аргентинский специалист Марсело Гальярдо возвращается в родной чемпионат, сообщает Фабрицио Романо.

Как сообщается, в понедельник, 5 августа, 48-летний Гальярдо, сейчас безработный, подпишет с «миллионерами» контракт на полтора сезона, до декабря 2025 года.

Напомним, что ранее Марсело Гальярдо уже работал с «Ривер Плейтом». С «миллионерами» аргентинский специалист выиграл семь национальных, шесть континентальных и один международный трофей, а также вывел их в финал чемпионата мира 2015 среди клубов.