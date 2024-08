Китай упустил золото. Определены победители Олимпиады по теннису в миксте

2 августа состоялся финальный поединок смешанного парного разряда на олимпийском теннисном турнире 2024 в Париже.

Чешский тандем Томаш Махач / Катерина Синякова на супертай-брейке вырвал победу у китайского дуэта Чжан Чжичжэнь / Ван Синьюй.

Олимпийские игры 2024. Микст. Финал

Томаш Махач / Катерина Синякова (Чехия) – Чжан Чжичжэнь / Ван Синьюй (Китай) – 6:2, 5:7, [10:8]

На супертай-брейке представители Китая побеждали 8:6, но проиграли 4 поинта подряд и упустили золотую медаль.

Ранее в поединке за бронзу в миксте канадцы Габриэла Дабровски и Феликс Оже-Альяссим обыграли дуэт Деми Схюрс / Уэсли Колхоф из Нидерландов.

Для Синяковой это вторая золотая медаль в карьере. На Играх в Токио 2020 она стала чемпионкой парного разряда вместе с Барборой Крейчиковой.

Czech this gold! 🥇 Katerina Siniakova & Tomas Machac win Czechia's first mixed doubles gold in the Olympic Tennis Event 🇨🇿 #Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/QhmixlsCpz

Silver for China! 🥈



In their first tournament together, Wang Xinyu & Zhang Zhizhen win China's third ever medal in the Olympic Tennis Event 🇨🇳#Paris2024 | #Olympics | #tennis pic.twitter.com/DC3hGoDg8c