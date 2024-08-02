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Теннис
02 августа 2024, 20:43 | Обновлено 02 августа 2024, 21:12
736
0

Определились обладатели бронзовой медали на Олимпиаде в теннисном миксте

Феликс Оже-Альяссим взял первую медаль и может выиграть еще одну

02 августа 2024, 20:43 | Обновлено 02 августа 2024, 21:12
736
0
Определились обладатели бронзовой медали на Олимпиаде в теннисном миксте
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэла Дабровски и Феликс Оже-Альяссим

Состоялся матч за третье место на олимпийском теннисном турнире в Париже в смешанном парном разряде.

Бронзовая медаль досталась Габриэле Дабровски и Феликсу Оже-Альяссиму из Канады, которые обыграли дуэт Деми Схюрс / Уэсли Колхоф из Нидерландов.

ОИ-2024. Смешанный разряд. Матч за третье место
Габриэла Дабровски / Феликс Оже-Альяссим Деми Схюрс / Уэсли Колхоф – 6:3, 7:6(2)

Золотую и серебряную медаль в миксте чуть позже разыграют тандемы Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехия) и Ван Синьюй / Чжан Чжичжень (Китай).

Оже-Альяссим сразится за бронзовую медаль и в одиночном разряде.

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Габриэла Дабровски Феликс Оже-Альяссим Деми Схюрс Уэсли Колхоф теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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