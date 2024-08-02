Определились обладатели бронзовой медали на Олимпиаде в теннисном миксте
Феликс Оже-Альяссим взял первую медаль и может выиграть еще одну
Состоялся матч за третье место на олимпийском теннисном турнире в Париже в смешанном парном разряде.
Бронзовая медаль досталась Габриэле Дабровски и Феликсу Оже-Альяссиму из Канады, которые обыграли дуэт Деми Схюрс / Уэсли Колхоф из Нидерландов.
ОИ-2024. Смешанный разряд. Матч за третье место
Габриэла Дабровски / Феликс Оже-Альяссим – Деми Схюрс / Уэсли Колхоф – 6:3, 7:6(2)
Золотую и серебряную медаль в миксте чуть позже разыграют тандемы Катерина Синякова / Томаш Махач (Чехия) и Ван Синьюй / Чжан Чжичжень (Китай).
Оже-Альяссим сразится за бронзовую медаль и в одиночном разряде.
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