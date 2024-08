Свентек уничтожила Шмидлову и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 в Париже.

В утешительном финале полька в двух сетах разгромила Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 67) за 1 час и 1 минуту.

Олимпийские игры 2024. Матч за бронзу

Ига Свентек (Польша) [1] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Для Польши это первая медаль в истории на олимпийском теннисном турнире. Для самой Иги это были вторые ОИ. В Токио 2020 она добралась до 2-го раунда.

Для Анны Каролины это также вторые Олимпийские игры. В Рио 2016 она вылетела во втором круге.

3 августа на кортах Ролан Гаррос будет разыграна золотая медаль. Чжэн Циньвень поборется с Донной Векич. Китаянка в полуфинале одолела Игу, а хорватка справилась с Анной Каролиной.

