Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Свентек уничтожила Шмидлову и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024
Теннис
02 августа 2024, 17:32 | Обновлено 02 августа 2024, 17:39
1988
2

Свентек уничтожила Шмидлову и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024

Ига в двух сетах обыграла Анну Каролину в утешительном финале Олимпиады в Париже

02 августа 2024, 17:32 | Обновлено 02 августа 2024, 17:39
1988
2
Свентек уничтожила Шмидлову и завоевала бронзу Олимпийских игр 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр 2024 в Париже.

В утешительном финале полька в двух сетах разгромила Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 67) за 1 час и 1 минуту.

Олимпийские игры 2024. Матч за бронзу

Ига Свентек (Польша) [1] – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:2, 6:1

Это была первая встреча соперниц.

Для Польши это первая медаль в истории на олимпийском теннисном турнире. Для самой Иги это были вторые ОИ. В Токио 2020 она добралась до 2-го раунда.

Для Анны Каролины это также вторые Олимпийские игры. В Рио 2016 она вылетела во втором круге.

3 августа на кортах Ролан Гаррос будет разыграна золотая медаль. Чжэн Циньвень поборется с Донной Векич. Китаянка в полуфинале одолела Игу, а хорватка справилась с Анной Каролиной.

По теме:
Сергей КУЛИШ: «Моя медаль принадлежит всей Украине»
Игорь ХМАРА: «В следующем году чемпионат мира в Китае. Будем тренироваться»
Сборная Марокко разгромила США и вышла в полуфинал футбольного турнира
Ига Свёнтек Анна Каролина Шмидлова Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Футбол | 01 августа 2024, 21:03 15
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме
Не 9-й. Стало известно, под каким номером Довбик будет выступать в Роме

На футболке украинского форварда будет нанесено «11»

Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Футбол | 01 августа 2024, 20:06 16
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги
Один из сильнейших клубов мира нацелился на Лунина. Дают большие деньги

Андрей Лунин может стать игроком «Манчестер Сити»

Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я была готова на большее»
Олимпийские игры | 02.08.2024, 15:40
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я была готова на большее»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Я была готова на большее»
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 01.08.2024, 23:59
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Сборная Швеции разгромила Хорватию в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Олимпийские игры | 02.08.2024, 16:58
Сборная Швеции разгромила Хорватию в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Сборная Швеции разгромила Хорватию в мужском гандбольном турнире ОИ-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kitten
Бронза теж начебто нічого,але ж...явно не за нею Іга на ОІ приїхала...
Ответить
+2
Виктор Войцеховский
С китаянкой было прям какое-то затмение. Костюк могла бы стать даже ОЧ, при проходе в 1/4. Мда. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
«Жадное пузо, я...» Усик ответил Фьюри на обращение о реванше
01.08.2024, 07:05 3
Бокс
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
Реал проиграл Милану в США. Лунин без ноля
01.08.2024, 05:32 2
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
02.08.2024, 08:24
Олимпийские игры
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
ФОТО. Довбик выбрал номер в составе Ромы. Будет надпись «Артем»?
01.08.2024, 08:31 11
Футбол
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
Анчелотти признался, кого не хватает нынешнему Реалу
01.08.2024, 03:54
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
ШОВКОВСКИЙ: «Победа с неприятным привкусом. Дячук выбыл надолго»
01.08.2024, 00:57 10
Футбол
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
Марта Костюк – Донна Векич. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Олимпиады
31.07.2024, 21:01 8
Олимпийские игры
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
Сенсация? Свентек – без золота Олимпиады-2024. Известна первая финалистка
01.08.2024, 15:05 15
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем