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Теннис
01 августа 2024, 23:59 | Обновлено 02 августа 2024, 00:01
671
6

Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024

Донна Векич в двух сетах уверенно переиграла Анну Каролину Шмидлову в 1/2 финала

01 августа 2024, 23:59 | Обновлено 02 августа 2024, 00:01
671
6
Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка Донна Векич (WTA 21) вышла в финал Олимпийских игр 2024.

В полуфинале хорватка в двух сетах уверенно обыграла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 67) за 1 час и 7 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/2 финала

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Донна Векич (Хорватия) [13] – 4:6, 0:6

Векич ни разу не позволила Шмидловой сделать брейк. Кроме того, представительница Словакии так и не добралась до брейк-поинтов.

Это была вторая встреча соперниц. Векич выиграла 2-й очный поединок.

В финале Олимпиады Донна сыграет против Чжэн Циньвень из Китая, которая ранее неожиданно выбила первую ракетку мира Игу Свентек.

Шмидловой предстоит встреча как раз таки с Игой за бронзовую медаль ОИ-2024 в Париже.

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Анна Каролина Шмидлова Донна Векич Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 6
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Snooker
Свитолина вместе с Костюк профукали свой шанс ,чтобы сыграть в полуфинале друг против друга,в церковь пусть спортсмены сходят в Париж 
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+3
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sirjoga
Світоліна програла Крейчиковій, бо та "чемпионка в отличной форме" Шмідлова вибила Крейчикова, бо та "была уставшей, физика рєшает". після Світоліної. Векіч після надважкого матчу з Мартою вішає бублик Шмідловій :D дива та й годі
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+2
analex
Думав , що Векіч сьогодні не доповзе до корту після Марти , як же прикро за Марту !
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+1
Snooker
Векич можно поздравлять с золотом олимпийских игр ,действительно в отличной форме в этом сезоне 
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+1
Андрій Заліщук
Шмідлова і так молодець, далеко зайшла, проти Векіч тупо сил уже не було і це не дивлячись на те, що Марта вчора її помотала цю Донну
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0
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