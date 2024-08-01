Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024
Донна Векич в двух сетах уверенно переиграла Анну Каролину Шмидлову в 1/2 финала
Хорватская теннисистка Донна Векич (WTA 21) вышла в финал Олимпийских игр 2024.
В полуфинале хорватка в двух сетах уверенно обыграла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 67) за 1 час и 7 минут.
Олимпийские игры 2024. 1/2 финала
Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Донна Векич (Хорватия) [13] – 4:6, 0:6
Векич ни разу не позволила Шмидловой сделать брейк. Кроме того, представительница Словакии так и не добралась до брейк-поинтов.
Это была вторая встреча соперниц. Векич выиграла 2-й очный поединок.
В финале Олимпиады Донна сыграет против Чжэн Циньвень из Китая, которая ранее неожиданно выбила первую ракетку мира Игу Свентек.
Шмидловой предстоит встреча как раз таки с Игой за бронзовую медаль ОИ-2024 в Париже.
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