Сенсации не случилось. Определена вторая финалистка Олимпиады-2024

Хорватская теннисистка Донна Векич (WTA 21) вышла в финал Олимпийских игр 2024.

В полуфинале хорватка в двух сетах уверенно обыграла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 67) за 1 час и 7 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/2 финала

Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – Донна Векич (Хорватия) [13] – 4:6, 0:6

Векич ни разу не позволила Шмидловой сделать брейк. Кроме того, представительница Словакии так и не добралась до брейк-поинтов.

Это была вторая встреча соперниц. Векич выиграла 2-й очный поединок.

В финале Олимпиады Донна сыграет против Чжэн Циньвень из Китая, которая ранее неожиданно выбила первую ракетку мира Игу Свентек.

Шмидловой предстоит встреча как раз таки с Игой за бронзовую медаль ОИ-2024 в Париже.