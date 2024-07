Here we go от Романо по трансферу Довбика в Рому. Артем поставил лайк

Украинский нападающий Артем Довбик стал игроком итальянской «Ромы».

Об этом сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо. «Артем Довбик переходит в «Рому», сделка состоится! Между клубами достигнуто устное соглашение. Улаживаются последние детали сделки на сумму €34 млн плюс бонусы. Довбик хотел только в «Рому» и готов подписать пятилетний контракт. Артем вылетит в Рим завтра около полудня», – написал Фабрицио у себя в Х.

Стоит отметить, что Довбик поставил лайк на пост Романо в Instagram.

