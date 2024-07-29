Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, почему сорвался трансфера 27-летнего украинского форварда Артема Довбика из «Жироны» в «Атлетико»:

«Атлетико» сказал, что они будут интересоваться Довбиком, если они смогут отпустить Морату. Мората перешел в «Милан», и «Атлетико» сделал предложение «Жироне». Она заключалась в том, что они платят около 30 миллионов евро, а остальные – бонусами, затем расписывают личный контракт. Все было условлено. Все складывалось нормально и все шло к тому, что Артем, скорее всего, сможет подписать контракт. «Жирону» полностью устраивало предложение. Артем Довбик готовился подписывать контракт. Но не было звонка главного тренера. Никто лично с Довбиком не связывался.

В момент, когда уже шло к подписанию контракта, буквально на финишной прямой была ситуация, мадридский «Атлетико» решил изменить условия личного контракта Артема Довбика, который должен был отказаться в пользу «Жироны» от того, что было предложено в начале, чтобы погасить определенную разницу, и эта история была более выгодна «Жироне» и «Атлетико» – «Жирона» получала больше, «Атлетико» больше не платил, и в потерянной истории был виноват только Довбик. Это произошло за несколько часов до подписания контракта.

Кроме того, «Атлетико» настаивал, чтобы Артем не выходил на тренировки, чтобы не травмироваться. Был разговор, что он пропустил тренировку «Жироны». Но никто из «Атлетико» с ним не связался. И он решил вернуться к тренировкам, потому что понял, что меняется история. В последний момент на Довбика пытались надавить, чтобы ухудшить его условия. Дело не в деньгах, дело в отношении, потому что договоренности на первых порах были совсем другие. Никто не требовал ничего заоблачного, как сейчас пишут руководители «Атлетико». Никто не требовал ничего нового. Требовалось то, о чем договорились в самом начале. Как следствие, в определенный момент было сказано, что давайте мы приостановим и подумаем, что делать дальше. Это была инициатива от самого Артема.

В тот момент ему позвонил Даниэле Де Росси, главный тренер «Ромы» и сказал, что очень хочет видеть его в своей команде, очень рассчитывает на него, и что он сделает все, чтобы руководство «Ромы» сделало предложение, не меньшее, чем «Атлетико». Он предложил своему агенту поехать на переговоры в Рим, и он увидел интерес со стороны «Ромы», со стороны главного тренера. После того, как стало известно, что Довбик ведет переговоры с «Ромой», начал писать и Диего Симеоне. Не знаю, звонил ли он. До этого ни одного звонка не было.

На сегодняшний день предложение «Ромы» интереснее, чем предложение «Атлетико», даже в финансовом плане для «Жироны». Просто «Жироне», насколько я понимаю, выгоднее работать с «Атлетико». И сейчас идет разговор о том, кто выиграет, кто кого пережмет. Но Артем стоит на своем. Он сказал, что на сегодняшний день приоритетная история – это «Рома». Предложение «Ромы» даже лучше, чем то, что предлагали мадридцы — те же 40 миллионов, но основной платеж больше, а бонусы меньше», – сказал Цыганык.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что «Рома» уже сделала первое предложение «Жироне» по Довбику в размере 35 миллионов евро.