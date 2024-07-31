Стало известно, сколько заплатит Рома за Довбика
Инсайдер Николо Скира сообщил новые подробности трансфера украинца
Стало известно, сколько заплатит итальянская «Рома» за трансфер Артема Довбика.
О сумме, за которую будет куплен украинец, сообщает инсайдер Николо Скира. Переговоры между «Жироной» и «Ромой» находятся на финальной стадии. Украинский нападающий перейдет в итальянский клуб за 32-33 миллиона евро фиксированной суммы и 5-6 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.
Контракт Довбика с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.
Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.
Artem #Dovbyk to #ASRoma from #Girona is at the final stage for €32-33M + 5-6M as bonuses. Contract until 2029 (€3M/year + bonuses). Girona will also have a % on the future sale. #transfes https://t.co/yosm5tMpUr— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 31, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пилип Акилов в 2022 году покинул оккупированный Мариуполь
Лугано уступил второй раз Фенербахче и сыграет в Q3 Лиги Европы