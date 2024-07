Стало известно, сколько заплатит Рома за Довбика

Стало известно, сколько заплатит итальянская «Рома» за трансфер Артема Довбика.

О сумме, за которую будет куплен украинец, сообщает инсайдер Николо Скира. Переговоры между «Жироной» и «Ромой» находятся на финальной стадии. Украинский нападающий перейдет в итальянский клуб за 32-33 миллиона евро фиксированной суммы и 5-6 миллионов будут выплачены в качестве бонусов.

Контракт Довбика с итальянским клубом будет рассчитан до 2029 года. Зарплата составит 3 миллиона евро в год без учета бонусов.

Ранее стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в «Атлетико» Мадрид.

