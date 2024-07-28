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  4. ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму
Италия
28 июля 2024, 11:36 |
81
1

ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму

«Россонери» будут играть в белом

28 июля 2024, 11:36 |
81
1
ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму
ФК Милан

«Милан» вместе со своим техническим спонсором, Puma, презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в привычных для выездных комплектов формы «Милана» цветах – белом с красными и черными элементами.

Впервые в новой форме «Милан» сыграл еще до ее официальной презентации. В ней команда Паулу Фонсеки вышла на второй тайм товарищеского матча против «Манчестер Сити» (победа 3:2) этой ночью в США.

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Милан игровая форма Puma
Олег Дидух Источник: ФК Милан
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