ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму

«Милан» вместе со своим техническим спонсором, Puma, презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в привычных для выездных комплектов формы «Милана» цветах – белом с красными и черными элементами.

Впервые в новой форме «Милан» сыграл еще до ее официальной презентации. В ней команда Паулу Фонсеки вышла на второй тайм товарищеского матча против «Манчестер Сити» (победа 3:2) этой ночью в США.

It’s a work of Milanismo 🎨



Introducing the 24/25 #ACMilan x @PUMA x @pumafootball Away Kit. Available now on https://t.co/CtSK9ycrQ6.#SempreMilan #MadeWithMilanismo pic.twitter.com/CW63NdroNq