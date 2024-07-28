ВИДЕО. Милан презентовал новую выездную форму
«Россонери» будут играть в белом
«Милан» вместе со своим техническим спонсором, Puma, презентовал выездной комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в привычных для выездных комплектов формы «Милана» цветах – белом с красными и черными элементами.
Впервые в новой форме «Милан» сыграл еще до ее официальной презентации. В ней команда Паулу Фонсеки вышла на второй тайм товарищеского матча против «Манчестер Сити» (победа 3:2) этой ночью в США.
It’s a work of Milanismo 🎨— AC Milan (@acmilan) July 28, 2024
Introducing the 24/25 #ACMilan x @PUMA x @pumafootball Away Kit. Available now on https://t.co/CtSK9ycrQ6.#SempreMilan #MadeWithMilanismo pic.twitter.com/CW63NdroNq
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