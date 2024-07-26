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Испания
26 июля 2024, 18:35 |
1327
5

Стало известно, почему трансфер Довбика в Атлетико может сорваться

Агент Артема не может договориться с мадридским клубом

26 июля 2024, 18:35 |
1327
5
Стало известно, почему трансфер Довбика в Атлетико может сорваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас у Артема есть два предложения – от мадридского «Атлетико» и римской «Ромы». По информации испанского инсайдера Маттео Моретто, Артем пока ближе к трансферу именно в итальянский клуб. В последние дни у агента Артема и руководства «Атлетико» было много напряжения и споров, не получилось договориться о комиссионных для представителей украинского форварда.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Sergei Aalst
да вы уже задолбали с этими трансферами! журналисты и редакторы не стыдно от вашего профи уровня?
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+1
glass1 glass
что он будет делать в чемпионате Италии? минимальный пресинг и все, 
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0
antt
Мені цікаво що там Атлетіко думає чи думав про цей можливий трансфер про який тут так пишуть. Наприклад що там їх сайт пише, чи що про це думає такий колоритний тренер як Сімеоне. І  тут згадали про те що випередив серлота в гонці бомбардирів. А коли ще буде така нагода. Як то кажуть гуртом і пічічі легко вигравати. Так чому йти. Два сезона не було б так погано. Чи принаймні півтора. Його ж жирона не взяла щоб продати просто за більшу ціну.  
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0
PUMA
Так в Рому или Атлетико🤦‍♂️? Вы уже определитесь 
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0
CrymDonbassUKRAINEBest
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