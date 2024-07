Стало известно, почему трансфер Довбика в Атлетико может сорваться

27-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.

Сейчас у Артема есть два предложения – от мадридского «Атлетико» и римской «Ромы». По информации испанского инсайдера Маттео Моретто, Артем пока ближе к трансферу именно в итальянский клуб. В последние дни у агента Артема и руководства «Атлетико» было много напряжения и споров, не получилось договориться о комиссионных для представителей украинского форварда.



Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

🚨 BREAKING: Roma is in pole position to sign Artem Dovbyk.



[🎖️: @MatteMoretto via @_soy_rojiblanco] pic.twitter.com/T4lD77bggW