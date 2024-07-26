Стало известно, почему трансфер Довбика в Атлетико может сорваться
Агент Артема не может договориться с мадридским клубом
27-летний нападающий «Жироны» Артем Довбик может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно.
Сейчас у Артема есть два предложения – от мадридского «Атлетико» и римской «Ромы». По информации испанского инсайдера Маттео Моретто, Артем пока ближе к трансферу именно в итальянский клуб. В последние дни у агента Артема и руководства «Атлетико» было много напряжения и споров, не получилось договориться о комиссионных для представителей украинского форварда.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
🚨 BREAKING: Roma is in pole position to sign Artem Dovbyk.— Atletico Universe (@atletiuniverse) July 26, 2024
[🎖️: @MatteMoretto via @_soy_rojiblanco] pic.twitter.com/T4lD77bggW
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