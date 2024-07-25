Олимпия – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

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Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Для житомирского коллектива эта первый в истории клуба еврокубковый матч.

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Лига конференций. Второй раунд квалификации

Первый матч. 25 июля, Любляна

Олимпия (Словения) – Полесье (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

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Олимпия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция