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Лига конференций
25 июля 2024, 20:05 | Обновлено 25 июля 2024, 20:25
606
0

Олимпия – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор первого матча второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25

25 июля 2024, 20:05 | Обновлено 25 июля 2024, 20:25
606
0
Олимпия – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Полесье

25 июля проходит первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 между командами «Олимпия» Любляна (Словения) и «Полесье» Житомир (Украина).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит в Любляне на стадионе «Стожице», игра начнется в 20:00 по киевскому времени.

Для житомирского коллектива эта первый в истории клуба еврокубковый матч.

❗️ Видео голов и лучшие моменты доступны в Telegram!

Лига конференций. Второй раунд квалификации

Первый матч. 25 июля, Любляна

Олимпия (Словения) – Полесье (Украина) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Олимпия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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