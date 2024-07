Агент рассказал, что думает Антони о возможном уходе в аренду из МЮ

Жуниор Педросо, агент бразильца Антони, прокомментировал информацию, о возможном уходе вингера из «Ман Юнайтед»:

«Я вижу новости о возможном уходе в аренду. План Антони ясный: Манчестер Юнайтед. Он хочет остаться, он сфокусирован только на Ман Юнайтед. Мы уже говорили об этом с клубом».

24-летний Антони играет за Манчестер Юнайтед два года, его контракт действует до июня 2027 года.

Бразилец в прошлом сезоне сыграл за «красных дьяволов» 38 матчей и забил 3 гола, если учитывать все турниры.

