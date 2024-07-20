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Англия
20 июля 2024, 09:49 | Обновлено 20 июля 2024, 09:50
1017
2

МЮ готов отдать в аренду многомиллионного нападающего

Антони может покинуть клуб летом

20 июля 2024, 09:49 | Обновлено 20 июля 2024, 09:50
1017
2
МЮ готов отдать в аренду многомиллионного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Английский «Манчестер Юнайтед» разрешил бразильскому вингеру Антони уйти в аренду, сообщает издание ESPN.

Однако, по информации источника, это возможно лишь при условии, если клуб, который арендует 24-летнего футболиста, будет выплачивать ему всю его зарплату.

Отмечается, что недельный заработок Антони в составе «красных дьяволов» составляет 70 тысяч фунтов стерлингов.

В сезоне 2023/24 Антони провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».

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Антони Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ аренда игрока зарплаты
Дмитро Вербинський Источник: ESPN
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Serhii P.
Для його рівня і 25 млн - це забагато
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В Минай!
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