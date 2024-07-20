МЮ готов отдать в аренду многомиллионного нападающего
Антони может покинуть клуб летом
Английский «Манчестер Юнайтед» разрешил бразильскому вингеру Антони уйти в аренду, сообщает издание ESPN.
Однако, по информации источника, это возможно лишь при условии, если клуб, который арендует 24-летнего футболиста, будет выплачивать ему всю его зарплату.
Отмечается, что недельный заработок Антони в составе «красных дьяволов» составляет 70 тысяч фунтов стерлингов.
В сезоне 2023/24 Антони провел 38 матчей во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте согласился на переход в «Манчестер Юнайтед».
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