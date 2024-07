Звездный игрок ПСЖ согласовал условия личного контракта с Баварией

Мюнхенская «Бавария» согласовала условия личного контракта с нидерландским полузащитником французского «Пари Сен-Жермен» Хави Симонсом, сообщает журналист авторитетного издания Sky Sports Флориан Плеттенберг.

Однако переговоры между клубами проходят тяжело. По информации источника, 21-летний футболист может перейти в «Баварию» либо уже этим летом, либо летом 2025 года.

Как сообщалось ранее, «Бавария» предлагает «ПСЖ» аренду с обязательством выкупа за 90 миллионов евро.

Интересно, что в гонке за игрока остается и «РБ Лейпциг», в составе которого Хави Симонс играл на правах аренды в прошлом сезоне.

В сезоне 2023/24 Хави Симонс провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 10 забитыми мячами и 15 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

🚨🔴 FC Bayern are still pushing to sign #Xavi but it’s still a very complicated deal structure for all parties involved!



As reported: The 21 y/o can really imagine to join Bayern already this summer. But there are also ideas to sign him in 2025.



If Bayern were out of the… pic.twitter.com/TlJwzTBZFQ