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Италия
18 июля 2024, 13:07 | Обновлено 18 июля 2024, 13:31
1738
0

Ибрагимович подписал контракт с Миланом

Сын великого шведа будет играть за миланский коллектив

18 июля 2024, 13:07 | Обновлено 18 июля 2024, 13:31
1738
0
Ибрагимович подписал контракт с Миланом
ФК Милан. Максимилиан Ибрагимович

Итальянский «Милан» подписал контракт с сыном Златана Ибрагимовича – Максимилианом.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний Ибрагимович первое время будет играть за молодежную команду «Милана».

Что интересно, отец игрока – Златан является спортивным директором «Милана».

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Милан Максимилиан Ибрагимович Златан Ибрагимович трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Алексей Тиньков Источник: Фабрицио Романо
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