Ибрагимович подписал контракт с Миланом
Сын великого шведа будет играть за миланский коллектив
Итальянский «Милан» подписал контракт с сыном Златана Ибрагимовича – Максимилианом.
Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний Ибрагимович первое время будет играть за молодежную команду «Милана».
Что интересно, отец игрока – Златан является спортивным директором «Милана».
🔴⚫️🇸🇪 Zlatan Ibrahimović son Maximilian (2006) has signed his first pro contract at AC Milan.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2024
He will start playing with youth team Milan Futuro. pic.twitter.com/wx0twxY6ZE
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