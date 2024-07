Ибрагимович подписал контракт с Миланом

Итальянский «Милан» подписал контракт с сыном Златана Ибрагимовича – Максимилианом.

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. 17-летний Ибрагимович первое время будет играть за молодежную команду «Милана».

Что интересно, отец игрока – Златан является спортивным директором «Милана».

🔴⚫️🇸🇪 Zlatan Ibrahimović son Maximilian (2006) has signed his first pro contract at AC Milan.



He will start playing with youth team Milan Futuro. pic.twitter.com/wx0twxY6ZE