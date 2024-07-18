Рафаэль Надаль – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.

В матче 2-го раунда испанец сыграет против британца Кэмерон Норри (№42 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Грикспор – Скатов. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

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Это будет 6-й матч теннисистов, Надаль выиграл четыре раза.

В следующем раунде победитель встречи сразится против четвретого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP).

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