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  4. Рафаэль Надаль – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
18 июля 2024, 14:32 |
67
0

Рафаэль Надаль – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го круга в Бостаде

18 июля 2024, 14:32 |
67
0
Рафаэль Надаль – Кэмерон Норри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

18 июля испанский теннисист Рафаэль Надаль (№261 ATP) продолжит выступления на грунтовом турнире ATP 250 в Бостаде.

В матче 2-го раунда испанец сыграет против британца Кэмерон Норри (№42 ATP). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Грикспор – Скатов. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-й матч теннисистов, Надаль выиграл четыре раза.

В следующем раунде победитель встречи сразится против четвретого сеяного аргентинца Мариано Навоне (№36 ATP).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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