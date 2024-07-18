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Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 13:20 | Обновлено 18 июля 2024, 13:30
462
0

Принс АДУ: «Это только начало. Лучшее впереди»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Динамо» Загреб

18 июля 2024, 13:20 | Обновлено 18 июля 2024, 13:30
462
0
Принс АДУ: «Это только начало. Лучшее впереди»
ФК Кривбасс. ринс Аду

Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду прокомментировал победу в товарищеском матче против загребского «Динамо» (2:0).

– Принс, поздравляем с победой. Поделись впечатлениями от матча.

– Большое спасибо. Да, я действительно счастлив, что мы сумели победить. Идут сборы, мы выполняем много работы. Поэтому очень хорошо, что также имеем хорошие результаты в спаррингах.

– Ты сегодня забил один из голов. Часто ли забиваешь левой ногой?

– Да, это невероятно. Моя рабочая нога – правая. Но сегодня удалось забить левой. Что ж, это очень хорошо. Это была хорошая игра для всех нас.

– Что скажешь о сопернике? Получился ли этот спарринг информативным?

– «Динамо» – очень хороший соперник. Для нас было полезно сыграть против них. Это опытный боец. Мы также вскоре будем играть в еврокубках, поэтому для нас это хороший опыт.

– Как оценишь сборы? Тяжелая подготовка принесет пользу в сезоне?

– Конечно. Чтобы чего-то достичь – нужно хорошо поработать. Думаю, работа на сборах принесет свои плоды в сезоне.

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Динамо Загреб товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Принс Аду
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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