Принс АДУ: «Это только начало. Лучшее впереди»

Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду прокомментировал победу в товарищеском матче против загребского «Динамо» (2:0).

– Принс, поздравляем с победой. Поделись впечатлениями от матча.

– Большое спасибо. Да, я действительно счастлив, что мы сумели победить. Идут сборы, мы выполняем много работы. Поэтому очень хорошо, что также имеем хорошие результаты в спаррингах.

– Ты сегодня забил один из голов. Часто ли забиваешь левой ногой?

– Да, это невероятно. Моя рабочая нога – правая. Но сегодня удалось забить левой. Что ж, это очень хорошо. Это была хорошая игра для всех нас.

– Что скажешь о сопернике? Получился ли этот спарринг информативным?

– «Динамо» – очень хороший соперник. Для нас было полезно сыграть против них. Это опытный боец. Мы также вскоре будем играть в еврокубках, поэтому для нас это хороший опыт.

– Как оценишь сборы? Тяжелая подготовка принесет пользу в сезоне?

– Конечно. Чтобы чего-то достичь – нужно хорошо поработать. Думаю, работа на сборах принесет свои плоды в сезоне.