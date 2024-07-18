Принс АДУ: «Это только начало. Лучшее впереди»
Нападающий «Кривбасса» прокомментировал победу над «Динамо» Загреб
Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду прокомментировал победу в товарищеском матче против загребского «Динамо» (2:0).
– Принс, поздравляем с победой. Поделись впечатлениями от матча.
– Большое спасибо. Да, я действительно счастлив, что мы сумели победить. Идут сборы, мы выполняем много работы. Поэтому очень хорошо, что также имеем хорошие результаты в спаррингах.
– Ты сегодня забил один из голов. Часто ли забиваешь левой ногой?
– Да, это невероятно. Моя рабочая нога – правая. Но сегодня удалось забить левой. Что ж, это очень хорошо. Это была хорошая игра для всех нас.
– Что скажешь о сопернике? Получился ли этот спарринг информативным?
– «Динамо» – очень хороший соперник. Для нас было полезно сыграть против них. Это опытный боец. Мы также вскоре будем играть в еврокубках, поэтому для нас это хороший опыт.
– Как оценишь сборы? Тяжелая подготовка принесет пользу в сезоне?
– Конечно. Чтобы чего-то достичь – нужно хорошо поработать. Думаю, работа на сборах принесет свои плоды в сезоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридцы решили сделать выбор в пользу Довбика, а не Серлота
Опытный наставник подтвердил, что ушел из львовского клуба