Хорошо устроился. Экс-тренер Мудрика до сих пор на зарплате в Челси

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер, при котором в лондонской команде в январе 2023 года появился украинский полузащитник Михаил Мудрик, продолжает получать заработную плату в клубе, хотя уже больше года командой не руководит.

Сообщается, что после увольнения из «Челси», которое состоялось в апреле 2023 года, 49-летний Поттер получает в клубе 200 тыс фунтов в неделю. При увольнении Грэма «пенсионеры» обязались выплачивать тренеру такую зарплату на протяжении 18 месяцев – до октября 2024 года.

Сейчас Поттер вошел в число вероятных преемников Гарета Саутгейта на посту главного тренера сборной Англии. Если экс-тренер лондонцев возглавит национальную команду, то «Челси» получит от Футбольной ассоциации Англии надбавку в размере 1 млн фунтов.

Напомним, ранее стали известны требования ассоциации Англии к преемнику Саутгейта.