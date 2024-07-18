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  4. До неузнаваемости. В сеть попало фото экс-игрока МЮ, которого избили в рф
Россия
18 июля 2024, 00:48 |
165
0

До неузнаваемости. В сеть попало фото экс-игрока МЮ, которого избили в рф

Андрей Канчельскис теперь будет знать, что споры на россии до добра не доводят

18 июля 2024, 00:48 |
165
0
До неузнаваемости. В сеть попало фото экс-игрока МЮ, которого избили в рф
instagram.com/andrei_kanchelskis

Несколько дней назад в прессе сообщалось, что после финала Евро-2024 в одном из баров москвы был избит экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Сейчас же в сеть попало фото, на котором видны побои, полученные 55-летним уроженцем Кропивницкого, уже давно имеющим российское гражданство.

mirror.co.uk

Также Канчельскис рассказал, что написал на своего обидчика заявление в полицию, а драка между ними произошла не по причине футбола.

«Сейчас я в порядке. Был небольшой конфликт, мы столкнулись из-за интересов после финального матча Евро. Хочу отметить, что конфликт произошел не из-за футбольного матча, а из-за личного дела. Я написал заявление в полицию на своего обидчика. Что будет дальше, я не хочу афишировать. Возможен суд, буду ждать решения. Все сделаем в рамках закона», – заявил Канчельскис.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей Канчельскис не покинул территорию рф и продолжил выступать экспертом на запоребриковых спортивных каналах.

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Андрей Канчельскис драка Россия Манчестер Юнайтед фото выбор редакции
Алексей Сливченко Источник: The Mirror
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