Несколько дней назад в прессе сообщалось, что после финала Евро-2024 в одном из баров москвы был избит экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Сейчас же в сеть попало фото, на котором видны побои, полученные 55-летним уроженцем Кропивницкого, уже давно имеющим российское гражданство.

mirror.co.uk

Также Канчельскис рассказал, что написал на своего обидчика заявление в полицию, а драка между ними произошла не по причине футбола.

«Сейчас я в порядке. Был небольшой конфликт, мы столкнулись из-за интересов после финального матча Евро. Хочу отметить, что конфликт произошел не из-за футбольного матча, а из-за личного дела. Я написал заявление в полицию на своего обидчика. Что будет дальше, я не хочу афишировать. Возможен суд, буду ждать решения. Все сделаем в рамках закона», – заявил Канчельскис.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей Канчельскис не покинул территорию рф и продолжил выступать экспертом на запоребриковых спортивных каналах.