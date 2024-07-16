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  4. На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ
Чемпионат Европы
16 июля 2024, 11:14 | Обновлено 16 июля 2024, 11:31
1481
7

На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ

Досталось бывшему футболисту «Динамо» и «Шахтеру» Андрею Канчельскису

16 июля 2024, 11:14 | Обновлено 16 июля 2024, 11:31
1481
7
На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ
dynamo.kiev.ua. Андрей Канчельскис

После финала Евро-2024 в одном из баров москвы был избит бывший футболист киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, сообщают российские СМИ.

По информации источника, драку начал именно Андрей. Уроженец Украины несколько часов ссорился с одним из посетителей заведения, после чего ударил его в челюсть. После такого же удара от оппонента Канчельскис потерял сознание.

Отмечается, что экс-футболисту полчаса пытались помочь сотрудники бара, но в конце концов решили вызвать врачей, которые диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей Канчельскис не покинул территорию рф и продолжил выступать экспертом на спортивных каналах.

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Андрей Канчельскис Евро-2024 драка
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Xvalenok03
И какой вывод?
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Западный Европейский Алаш Казах
Кто знает футбольный клубы:  ФК Днепр и ФК Металлист Харьков в следующий сезона в Чемпионата Украина 🇺🇦 будет играть 2024-2025? ФК Днепр и ФК Металлист Харьков банкрот, да или нет? 
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0
Богдан Харух
мінуси будуть?
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0
Западный Европейский Алаш Казах
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Chunga-Changa
Когда то в Англии всё было точно так.
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0
Андрій Ге55
Ударил первый?Хм..получил в ответ?Может и по делу..
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0
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