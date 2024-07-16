На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ
Досталось бывшему футболисту «Динамо» и «Шахтеру» Андрею Канчельскису
После финала Евро-2024 в одном из баров москвы был избит бывший футболист киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, сообщают российские СМИ.
По информации источника, драку начал именно Андрей. Уроженец Украины несколько часов ссорился с одним из посетителей заведения, после чего ударил его в челюсть. После такого же удара от оппонента Канчельскис потерял сознание.
Отмечается, что экс-футболисту полчаса пытались помочь сотрудники бара, но в конце концов решили вызвать врачей, которые диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.
После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей Канчельскис не покинул территорию рф и продолжил выступать экспертом на спортивных каналах.
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