На болотах все стабильно. После финала Евро в рф избили экс-игрока МЮ

После финала Евро-2024 в одном из баров москвы был избит бывший футболист киевского «Динамо», донецкого «Шахтера» и английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, сообщают российские СМИ.

По информации источника, драку начал именно Андрей. Уроженец Украины несколько часов ссорился с одним из посетителей заведения, после чего ударил его в челюсть. После такого же удара от оппонента Канчельскис потерял сознание.

Отмечается, что экс-футболисту полчаса пытались помочь сотрудники бара, но в конце концов решили вызвать врачей, которые диагностировали травму головы и оказали помощь на месте.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину Андрей Канчельскис не покинул территорию рф и продолжил выступать экспертом на спортивных каналах.