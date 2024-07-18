ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новый контракт с 5-кратным победителем ЛЧ

Мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с испанским правым защитником Лукасом Васкесом.

Отмечается, что новое соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2024/25.

В прошлой кампании Лукас Васкес провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 4 миллиона евро.

Ранее контракт с мадридским «Реалом» продлил хорватский полузащитник Лука Модрич.