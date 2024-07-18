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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новый контракт с 5-кратным победителем ЛЧ
Испания
18 июля 2024, 14:11 |
736
0

ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новый контракт с 5-кратным победителем ЛЧ

Лукас Васкес останется в Мадриде еще как минимум на год

18 июля 2024, 14:11 |
736
0
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новый контракт с 5-кратным победителем ЛЧ
ФК Реал Мадрид. Лукас Васкес (слева)

Мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с испанским правым защитником Лукасом Васкесом.

Отмечается, что новое соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2024/25.

В прошлой кампании Лукас Васкес провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 4 миллиона евро.

Ранее контракт с мадридским «Реалом» продлил хорватский полузащитник Лука Модрич.

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Лукас Васкес чемпионат Испании по футболу продление контракта Реал Мадрид Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: ФК Реал Мадрид
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