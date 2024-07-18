ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал новый контракт с 5-кратным победителем ЛЧ
Лукас Васкес останется в Мадриде еще как минимум на год
Мадридский «Реал» официально объявил о продлении контракта с испанским правым защитником Лукасом Васкесом.
Отмечается, что новое соглашение с 33-летним футболистом будет действовать до завершения сезона 2024/25.
В прошлой кампании Лукас Васкес провел 38 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 5-кратного победителя Лиги чемпионов в 4 миллиона евро.
Ранее контракт с мадридским «Реалом» продлил хорватский полузащитник Лука Модрич.
🤩 #LucasVázquez2025 🤩 pic.twitter.com/Gcg7lkyzsc— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 18, 2024
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