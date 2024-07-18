Известно, почему Миколенко не поехал с Эвертоном на тренировочный сбор

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал, почему украинский легионер английского клуба Виталий Миколенко не поехал с командой на тренировочные сборы.

«Миколенко все еще восстанавливается после небольшого повреждения – ничего серьезного. Он присоединится позже на этой неделе или в начале следующей», – сказал Дайч.

В сезоне 2023/24 Миколенко сыграл за «Эвертон» 34 матча во всех турнирах, забил два гола.

Ранее стала известная реакция английского клуба на запрос о трансфере украинца от итальянского клуба.