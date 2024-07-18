Мбаппе не сможет водить машину ближайшее время. Что случилось?

В начале каждого сезона, игроки мадридского «Реала» получают выбранную ими модель BMW в подарок.

Однако, если ситуация сильно не изменится, новичок команды Килиан Мбаппе, не будет замечен за рулем ни одной из доступных моделей..

Причина проста: в свои 25 лет у него нет водительских прав. И это осознанный выбор: для него это не приоритет.

Уже много лет у него есть личный шофер. «У меня нет таких простых вещей, как водительские права. У всех они есть, потому что многие считают это обязательным. Для меня это не так, хотя для многих людей это синоним автономии. Я быстро обрел свою автономию, потому что у меня есть водители в распоряжении. Получение водительских прав никогда не было приоритетом», — сказал однажды француз.

Реал Мадрид сотрудничает с немецким люксовым брендом с 2022 года, и теперь все игроки (частично) ездят машинах от спонсора «сливочных». Например, в прошлом сезоне Тибо Куртуа выбрал BMW XM, подключаемый гибридный внедорожник с максимальной мощностью 653 л.с.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустит турне «Реала» по США.