Алькарас является лидером года по количеству брейк-поинтов. Кто позади?
Испанцы нет равных по набранным очкам на подачах соперников
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) является лидером 2024 году в мужском туре по количеству брейк-поинтов на турнирах серии Grand Slam.
21-летний Алькарас на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдоне, состоявшихся в этом году, набрал на брейк-поинтах 107 очков.
Его ближайший приследователь – лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, у которого 83 очка.
Замыкает топ-3 немец Александр Зверев (78 очков).
Любопытно, что бывший номер 1 рейтинга АТР Новак Джокович только пятый.
Ранее сообщалось, что легендарный Рафаэль Надаль высказался о перспективах карьеры Карлоса Алькараса.
107 - Carlos Alcaraz is the player with the most break points converted in Men's Singles Grand Slam events in 2024 (107). Control.@AustralianOpen @rolandgarros @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/wCDpxCqMDK— OptaAce (@OptaAce) July 18, 2024
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