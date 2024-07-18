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  4. Алькарас является лидером года по количеству брейк-поинтов. Кто позади?
ATP
18 июля 2024, 14:55 | Обновлено 18 июля 2024, 15:05
49
0

Алькарас является лидером года по количеству брейк-поинтов. Кто позади?

Испанцы нет равных по набранным очкам на подачах соперников

18 июля 2024, 14:55 | Обновлено 18 июля 2024, 15:05
49
0
Алькарас является лидером года по количеству брейк-поинтов. Кто позади?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) является лидером 2024 году в мужском туре по количеству брейк-поинтов на турнирах серии Grand Slam.

21-летний Алькарас на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдоне, состоявшихся в этом году, набрал на брейк-поинтах 107 очков.

Его ближайший приследователь – лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, у которого 83 очка.

Замыкает топ-3 немец Александр Зверев (78 очков).

Любопытно, что бывший номер 1 рейтинга АТР Новак Джокович только пятый.

Ранее сообщалось, что легендарный Рафаэль Надаль высказался о перспективах карьеры Карлоса Алькараса.

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Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Новак Джокович Янник Синнер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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