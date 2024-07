Алькарас является лидером года по количеству брейк-поинтов. Кто позади?

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№3 АТР) является лидером 2024 году в мужском туре по количеству брейк-поинтов на турнирах серии Grand Slam.

21-летний Алькарас на Открытом чемпионате Австралии, Ролан Гаррос и Уимблдоне, состоявшихся в этом году, набрал на брейк-поинтах 107 очков.

Его ближайший приследователь – лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер, у которого 83 очка.

Замыкает топ-3 немец Александр Зверев (78 очков).

Любопытно, что бывший номер 1 рейтинга АТР Новак Джокович только пятый.

Ранее сообщалось, что легендарный Рафаэль Надаль высказался о перспективах карьеры Карлоса Алькараса.

