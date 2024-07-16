Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
Представители элитного дивизиона чемпионата Украины решили судьбу днепровского клуба
Клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение Днепра-1 из состава участников лиги.
Сообщается, что данное решение еще не является окончательным – его должна утвердить Украинская ассоциация футбола, у которой, как известно, УПЛ делегирует права на проведение национального чемпионата в высшем дивизионе.
Источник утверждает, что за исключение Днепра-1 из УПЛ на предстоящий сезон 2024/2025 проголосоваил 11 клубов из 14.
Напомним, ранее директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, когда решится судьба клуба.
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