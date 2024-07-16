Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше

Клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение Днепра-1 из состава участников лиги.

Сообщается, что данное решение еще не является окончательным – его должна утвердить Украинская ассоциация футбола, у которой, как известно, УПЛ делегирует права на проведение национального чемпионата в высшем дивизионе.

Источник утверждает, что за исключение Днепра-1 из УПЛ на предстоящий сезон 2024/2025 проголосоваил 11 клубов из 14.

Напомним, ранее директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, когда решится судьба клуба.