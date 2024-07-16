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Украина. Премьер лига
16 июля 2024, 13:40 | Обновлено 16 июля 2024, 15:05
4183
11

Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше

Представители элитного дивизиона чемпионата Украины решили судьбу днепровского клуба

16 июля 2024, 13:40 | Обновлено 16 июля 2024, 15:05
4183
11
Источник: Днепр-1 исключен клубами из УПЛ. Известно, что дальше
СК Днепр-1

Клубы Украинской Премьер-лиги проголосовали за исключение Днепра-1 из состава участников лиги.

Сообщается, что данное решение еще не является окончательным – его должна утвердить Украинская ассоциация футбола, у которой, как известно, УПЛ делегирует права на проведение национального чемпионата в высшем дивизионе.

Источник утверждает, что за исключение Днепра-1 из УПЛ на предстоящий сезон 2024/2025 проголосоваил 11 клубов из 14.

Напомним, ранее директор Днепра-1 Вячеслав Фридман рассказал, когда решится судьба клуба.

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Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига снятие с чемпионата ликвидация ТаТоТаке
Юрій Остроумов Источник: ТаТоТаке
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Минусовые пидо_расы, выпускайте беню пидора пусть берет берёзу и едут сами с академией пушкаша играют га_ндоны эти минусовые
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+2
Олександр Панасюк
У Бені серйозні трабли... Ось і мережа АЗС Авіас закривається... Каву пити будеш??? 
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+1
Андрей⚒️
Нахуя было в еврокубки лезть?🤢 петушня имени Коломойского. Полезли в еврокубки, и расформировались.
 Ещё вопросы к УАФ, как вы там? По переносили матчи? Мы уже на 19 месте в таблице УЕФА.
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+1
Lulinnha
Вічна біда національного футболу. Нема меценатів - нема футболу та команди. Через відсутність уміння пошуку заробітку це постійний процес зникнення старих та поява нових клубів... 
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+1
Remark
Далі медалі.
Пітари просто!
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0
Falko
11 із 14? Можна поіменно? І, - стоп - хто ті двоє, що взагалі не голосували?
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0
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Андрій Заліщук
от і казочці кінець
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0
Xvalenok03
Песец. Белый и пушистый.
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0
Владислав Рейский
а че слили его, денег нет?
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-2
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