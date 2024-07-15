Украина. Премьер лига15 июля 2024, 20:06 |
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Директор Днепра-1 рассказал, когда решится судьба клуба
Вячеслав Фридман – о будущем «Днепра-1»
15 июля 2024, 20:06 |
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«Днепр-1», существование которого до сих пор остается под вопросом, до сих пор не вышел из отпуска и не начал подготовку к сезону 2024/2025. Коммерческий директор клуба Вячеслав Фридман рассказал о том, когда решится судьба клуба:
«Заявками занимается Русол. Он мне сказал, что на всякий случай «Днепр-1» подаст заявку в УПЛ. Что касается будущего клуба, то пока новостей нет, ни хороших, ни плохих. Думаю, все решится в конце этой недели».
Ранее «Металлист 1925» объяснил, кто может заменить «Днепр-1» в УПЛ.
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