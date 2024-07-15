Несколько вариантов. Металлист 1925 объяснил, кто может заменить Днепр-1

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал о том, что все еще нет ясности, кто заменит «Днепр-1» в УПЛ, если клуб снимется с чемпионата.

Сообщалось, что главным претендентом является «Минай», но харьковчане готовы к тому, что могут вернуться в элиту.

«Завтра, 16 июля, в 12:00 запланировано общее собрание клубов УПЛ, на котором будет поднят вопрос ситуации «Днепра-1» и ее последствий».

«Но хотелось бы отметить, что многие мало осведомлены или неправильно трактуют регламент УПЛ. В регламенте четко сказано, что решение о составе участников УПЛ принимает исключительно исполком УАФ на основании предложений клубов. Заявление о том, что участники УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить «Минай» в состав УПЛ, носит сугубо провокационный характер и не совпадает с реальностью».

«Теоретически, исходя из регламента, УАФ может быть передано несколько предложений. Мы слышали из прессы по меньшей мере три: расширение состава участников, плей-офф между Металлистом 1925 и «Минаем», турнир четырех. Поэтому преждевременно делать подобные выводы, ведь никто не знает, сколько и каких предложений будет выдвинуто участниками общего сбора, которые УПЛ обязано предоставить УАФ», – сказал Неделин.