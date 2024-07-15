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  4. Несколько вариантов. Металлист 1925 объяснил, кто может заменить Днепр-1
Украина. Премьер лига
15 июля 2024, 18:39 |
445
0

Несколько вариантов. Металлист 1925 объяснил, кто может заменить Днепр-1

О ситуации рассказал Андрей Неделин

15 июля 2024, 18:39 |
445
0
Несколько вариантов. Металлист 1925 объяснил, кто может заменить Днепр-1
ФК Металлист 1925

Генеральный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин рассказал о том, что все еще нет ясности, кто заменит «Днепр-1» в УПЛ, если клуб снимется с чемпионата.

Сообщалось, что главным претендентом является «Минай», но харьковчане готовы к тому, что могут вернуться в элиту.

«Завтра, 16 июля, в 12:00 запланировано общее собрание клубов УПЛ, на котором будет поднят вопрос ситуации «Днепра-1» и ее последствий».

«Но хотелось бы отметить, что многие мало осведомлены или неправильно трактуют регламент УПЛ. В регламенте четко сказано, что решение о составе участников УПЛ принимает исключительно исполком УАФ на основании предложений клубов. Заявление о том, что участники УПЛ будут голосовать за то, чтобы включить «Минай» в состав УПЛ, носит сугубо провокационный характер и не совпадает с реальностью».

«Теоретически, исходя из регламента, УАФ может быть передано несколько предложений. Мы слышали из прессы по меньшей мере три: расширение состава участников, плей-офф между Металлистом 1925 и «Минаем», турнир четырех. Поэтому преждевременно делать подобные выводы, ведь никто не знает, сколько и каких предложений будет выдвинуто участниками общего сбора, которые УПЛ обязано предоставить УАФ», – сказал Неделин.

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Источник: УПЛ готовится исключить Днепр-1 из чемпионата
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Андрей Неделин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Металлист 1925 Днепр-1 Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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