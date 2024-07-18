ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира и Европы

Итальянский «Комо» официально объявил о подписании опытного испанского вратаря Пепе Рейны.

Отмечается, что 41-летний футболист подписал с клубом-новичком Серии А контракт, который будет действовать до завершения сезона 2024/25. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Вильярреала».

В прошлой кампании Пепе Рейна провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 15 голов. В 3 поединках ему удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира (2010 год) и Европы (2008, 2012) в 600 тысяч евро.

Ранее на переход в «Комо» согласился Рафаэль Варан.