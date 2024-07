ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира и Европы

Итальянский «Комо» официально объявил о подписании опытного испанского вратаря Пепе Рейны.

Отмечается, что 41-летний футболист подписал с клубом-новичком Серии А контракт, который будет действовать до завершения сезона 2024/25. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Вильярреала».

В прошлой кампании Пепе Рейна провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 15 голов. В 3 поединках ему удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира (2010 год) и Европы (2008, 2012) в 600 тысяч евро.

Ранее на переход в «Комо» согласился Рафаэль Варан.

Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.



An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll