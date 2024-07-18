ОФИЦИАЛЬНО. Новичок Серии А подписал чемпиона мира и Европы
Пепе Рейна продолжит карьеру в Италии
Итальянский «Комо» официально объявил о подписании опытного испанского вратаря Пепе Рейны.
Отмечается, что 41-летний футболист подписал с клубом-новичком Серии А контракт, который будет действовать до завершения сезона 2024/25. Трансфер состоялся на правах свободного агента из «Вильярреала».
В прошлой кампании Пепе Рейна провел 12 матчей на клубном уровне, пропустив 15 голов. В 3 поединках ему удалось сохранить свои ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость чемпиона мира (2010 год) и Европы (2008, 2012) в 600 тысяч евро.
Ранее на переход в «Комо» согласился Рафаэль Варан.
Como 1907 is pleased to announce the signing of Pepe Reina until June 2025.— Como1907 (@Como_1907) July 18, 2024
An experienced goalkeeper, Reina has defended the goals of Barcelona, Villareal, Liverpool, Napoli, Bayern Munich, AC Milan, Aston Villa and Lazio in his career. pic.twitter.com/CYjYL8rWll
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