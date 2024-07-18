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Испания
18 июля 2024, 10:04 | Обновлено 18 июля 2024, 10:37
743
0

Мемный экс-форвард Барселоны станет игроком победителя Лиги конференций

Мартин Брейтвейт продолжит карьеру в «Олимпиакосе»

18 июля 2024, 10:04 | Обновлено 18 июля 2024, 10:37
743
0
Мемный экс-форвард Барселоны станет игроком победителя Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Брейтуэйт

Датский нападающий испанского «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт вскоре перейдет в греческий «Олимпиакос», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на этой неделе 33-летний бывший футболист «Барселоны» отправится в Грецию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь 15 июля 2024 года Мартин Брейтуэйт выплатил клаусулу и разорвал контракт с «Эспаньолом».

В сезоне 2023/24 Мартин Брейтуэйт провел 39 матчей во втором дивизионе Испании, отметившись 22 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.2 миллиона евро.

Напомним, «Олимпиакос» в прошлой кампании выиграл Лигу конференций.

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Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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