Мемный экс-форвард Барселоны станет игроком победителя Лиги конференций

Датский нападающий испанского «Эспаньола» Мартин Брейтуэйт вскоре перейдет в греческий «Олимпиакос», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на этой неделе 33-летний бывший футболист «Барселоны» отправится в Грецию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с клубом.

Трансфер состоится на правах свободного агента, ведь 15 июля 2024 года Мартин Брейтуэйт выплатил клаусулу и разорвал контракт с «Эспаньолом».

В сезоне 2023/24 Мартин Брейтуэйт провел 39 матчей во втором дивизионе Испании, отметившись 22 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3.2 миллиона евро.

Напомним, «Олимпиакос» в прошлой кампании выиграл Лигу конференций.