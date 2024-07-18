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Футбол
18 июля 2024, 10:50 | Обновлено 18 июля 2024, 10:51
130
0

Вадим ГУТЦАЙТ: «Много общались, чтобы состав на Олимпиаде был мощным»

Глава Национального олимпийского комитета рассказал о процессе комплектации футбольной сборной

18 июля 2024, 10:50 | Обновлено 18 июля 2024, 10:51
130
0
Вадим ГУТЦАЙТ: «Много общались, чтобы состав на Олимпиаде был мощным»
НОК. Вадим Гутцайт

Глава Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал о процессе комплектации олимпийской футбольной сборной:

«Первый раз за всю историю независимости Украины попала футбольная команда, которая будет представлять государство, будет играть. Они уже 24 июля выйдут, первый день играть будут на Олимпийских играх. Надеемся, что они покажут лучшую свою игру.

Мы вместе с главным тренером Русланом Ротанем и председателем УАФ Андреем Шевченко много сотрудничаем по этому вопросу, встречались и разговаривали, чтобы был состав мощный. Разговаривали с президентами клубов, чтобы они предоставили лучших футболистов, их отпустили. Поэтому надеемся, что все у нас получится».

Ранее Руслан Ротань объявил официальную заявку футбольной сборной Украины на Олимпиаду. На групповом этапе команда сыграет против Ирака (24 июля), Марокко (27 июля) и Аргентины (30 июля).

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Вадим Гутцайт Андрей Шевченко Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-23 Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Дмитро Вербинський Источник: НОК Украины
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