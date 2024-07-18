Александр НАЗАРЕНКО: «Если не идет игра, то для этого перерыв и существует»

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал ничью в товарищеском матче против перволигового «Эпицентра» (2:2):

«Первый тайм был очень тяжелым для нас, ведь ничего не получалось. На атаку неправильно работали в прессинге, из-за этого было много проблем сзади. Но перерыв пошел нам на пользу, мы начали агрессивнее прессинговать и это дало результат. Когда не идет игра, то для того перерыв и существует, чтобы поговорить об ошибках.

Считаю, что во втором тайме мы выполнили все, что хотел тренерский штаб. Такие спарринги полезны, да и вообще каждый спарринг на сборах является полезным. Этот матч должен стать для нас уроком, надеюсь, что 25-го числа мы возьмем что-то из этой игры. Хорошо, что удалось забить. Если я не ошибаюсь, то Гуцуляк отобрал мяч и покатил мне, оставалось только забить».