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  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Если не идет игра, то для этого перерыв и существует»
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 12:15 |
167
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Если не идет игра, то для этого перерыв и существует»

Полузащитник «Полесья» прокомментировал ничью с «Эпицентром»

18 июля 2024, 12:15 |
167
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Если не идет игра, то для этого перерыв и существует»
ФК Полесье. Александр Назаренко

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Назаренко прокомментировал ничью в товарищеском матче против перволигового «Эпицентра» (2:2):

«Первый тайм был очень тяжелым для нас, ведь ничего не получалось. На атаку неправильно работали в прессинге, из-за этого было много проблем сзади. Но перерыв пошел нам на пользу, мы начали агрессивнее прессинговать и это дало результат. Когда не идет игра, то для того перерыв и существует, чтобы поговорить об ошибках.

Считаю, что во втором тайме мы выполнили все, что хотел тренерский штаб. Такие спарринги полезны, да и вообще каждый спарринг на сборах является полезным. Этот матч должен стать для нас уроком, надеюсь, что 25-го числа мы возьмем что-то из этой игры. Хорошо, что удалось забить. Если я не ошибаюсь, то Гуцуляк отобрал мяч и покатил мне, оставалось только забить».

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товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Александр Назаренко контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский
Дмитро Вербинський Источник: ФК Полесье
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