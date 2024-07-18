Тренер Жироны отреагировал на трансферную ситуацию вокруг Довбика

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно. Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал трансферную ситуацию вокруг нападающего.



«Я сейчас вижу, что Артем Довбик выглядит спокойным. Да, сейчас действительно много разговоров о его ситуации, но я вижу, что у него сейчас все в порядке», – сказал наставник «Жироны».



Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.