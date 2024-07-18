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  4. Тренер Жироны отреагировал на трансферную ситуацию вокруг Довбика
Испания
18 июля 2024, 09:49 |
776
0

Тренер Жироны отреагировал на трансферную ситуацию вокруг Довбика

Артем может летом покинуть каталонский клуб

18 июля 2024, 09:49 |
776
0
Тренер Жироны отреагировал на трансферную ситуацию вокруг Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно. Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал трансферную ситуацию вокруг нападающего.

«Я сейчас вижу, что Артем Довбик выглядит спокойным. Да, сейчас действительно много разговоров о его ситуации, но я вижу, что у него сейчас все в порядке», – сказал наставник «Жироны».

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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