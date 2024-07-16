Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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По информации немецкого издания Bild, талантливый вингер Красной фурии 17-летний Ламин Ямал нарушил немецкий закон. В немецком законе о защите молодежи прописано, что несовершеннолетним запрещено работать после 20:00, а профи-спортсменам – после 23:00. Финал Евро начался в 21:00 по немецкому времени, а Ямал нарушил закон тем, что после длительного празднования он дал послематчевое интервью.

Теперь Королевской испанской футбольной федерации грозит штраф в размере 30 тысяч евро.