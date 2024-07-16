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Чемпионат Европы
16 июля 2024, 10:07 | Обновлено 16 июля 2024, 10:28
909
0

Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?

Сборная Испании победила в финале команду Англии со счетом 2:1

16 июля 2024, 10:07 | Обновлено 16 июля 2024, 10:28
909
0
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации немецкого издания Bild, талантливый вингер Красной фурии 17-летний Ламин Ямал нарушил немецкий закон. В немецком законе о защите молодежи прописано, что несовершеннолетним запрещено работать после 20:00, а профи-спортсменам – после 23:00. Финал Евро начался в 21:00 по немецкому времени, а Ямал нарушил закон тем, что после длительного празднования он дал послематчевое интервью.

Теперь Королевской испанской футбольной федерации грозит штраф в размере 30 тысяч евро.

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Ламин Ямал сборная Англии по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 штрафы
Дмитро Олійник Источник: Bild
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