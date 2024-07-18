Тарас МИХАВКО: «Сборная Украины доказала, что является боеспособной»

Защитник юношеской сборной Украины Тарас Михавко прокомментировал выступление национальной команды на Евро-2024:

«По моему мнению, наша национальная сборная в матчах со словаками и бельгийцами доказала, что является боеспособной. Трудно было спрогнозировать, что уже первый же матч сыграет такую большую роль. Да и по игре с румынами не все было так однозначно, и были игровые отрезки, что в 0:3 никто бы не поверил. Не знаю даже, как так получилось. Было очень обидно.

Это будет хорошим уроком для всех, по моему мнению, наша национальная сборная заслуживала выступить не хуже, чем на предыдущем финальном турнире, по своему потенциалу».

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