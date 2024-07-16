Дядя Надаля рассказал, почему Джокович был разгромлен в финале Уимблдона

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, подвел итоги мужского финала Уимблдона, в котором Карлос Алькарас в трех сетах переиграл Новака Джоковича – 2:6, 2:6, 6:7(4).

«Я представляю сомнения Новака и всей его команды перед матчем. Выбор был непрост. С ним сталкиваются многие игроки и команды, когда встречаются с более сильным соперником. Как строить игру? Воспользоваться привычным оружием и играть в нашем стиле или, наоборот, попытаться нейтрализовать соперника, найдя другие решения, нам не свойственные? Я всегда выбирал первое. Если и так трудно хорошо играть, делая то, к чему привык, то хорошо играть, особенно в финале, делая то, к чему не привык, будет еще труднее.

Джокович выбрал второй вариант. Зная, что ни ноги, ни точность ударов уже не те, что раньше, и что долгий изматывающий матч тоже ему не на руку, он применил тактику, которая в итоге оказалась самоубийственной. Он хотел задать высокий темп, играть агрессивно, сокращать размены на задней линии и при первой возможности заканчивать очки у сетки.

На мой взгляд, единственным шансом серба было попытаться замедлить игру. Надеяться на удачу и на то, что у Карлоса будет плохой день. Обыграть игрока из Мурсии за счет скорости сейчас практически невозможно. Наверное, только Янник Синнер может играть наравне с испанцем. И, на самом деле, воскресный финал подтверждает, что настоящее соперничество на ближайших турнирах и, возможно, в ближайшие годы будет между этими двумя: между итальянцем и нашим большим испанским чемпионом», – сказал Тони Надаль.