ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала фотографии с отдыха в Польше.

23-летняя спортсменка купалась, загорала, ходила на экскурсии, вкусно питалась, а также не забывала о тренировках.

Отметим, что Ига в этом году дошла только до третьего раунда на травяном мейджоре. Через полторы недели она сыграет на Олимпиаде в Париже, которая будет проходить на ее любимых грунтовых кортах Ролан Гаррос.