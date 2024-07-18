WTA18 июля 2024, 11:58 | Обновлено 18 июля 2024, 11:59
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ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона
Ига Свёнтек живет обычной жизнью, но не забывает о тренировках
18 июля 2024, 11:58 | Обновлено 18 июля 2024, 11:59
757
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала фотографии с отдыха в Польше.
23-летняя спортсменка купалась, загорала, ходила на экскурсии, вкусно питалась, а также не забывала о тренировках.
Отметим, что Ига в этом году дошла только до третьего раунда на травяном мейджоре. Через полторы недели она сыграет на Олимпиаде в Париже, которая будет проходить на ее любимых грунтовых кортах Ролан Гаррос.
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