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WTA
18 июля 2024, 11:58 | Обновлено 18 июля 2024, 11:59
757
0

ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона

Ига Свёнтек живет обычной жизнью, но не забывает о тренировках

18 июля 2024, 11:58 | Обновлено 18 июля 2024, 11:59
757
0
ФОТО. Первая ракетка мира показала, как отдыхает в Польше после Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек опубликовала фотографии с отдыха в Польше.

23-летняя спортсменка купалась, загорала, ходила на экскурсии, вкусно питалась, а также не забывала о тренировках.

Отметим, что Ига в этом году дошла только до третьего раунда на травяном мейджоре. Через полторы недели она сыграет на Олимпиаде в Париже, которая будет проходить на ее любимых грунтовых кортах Ролан Гаррос.

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Владимир Клепач Источник: Instagram
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