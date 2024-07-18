Основной игрок сборной Франции покинет Ювентус
Адриен Рабьо не продлит контракт с клубом
Французский полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, покинет туринский «Ювентус». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 29-летний футболист не подпишет новый контракт со «старой синьорой», если не произойдет что-то сумасшедшее. Срок действия старого соглашения истек еще в конце июня 2024 года.
В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.
Также в активе Рабьо 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Адриеном Рабьо интересуются «Ливерпуль» и «Милан».
🚨🇫🇷 Adrien Rabiot, set to leave Juventus and pick new club as free agent this summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024
Unless something crazy happens, he’s not gonna sign new deal at Juventus despite the proposal.
↪️ Rabiot’s camp, already in contact with several clubs over next move. pic.twitter.com/osMhHV6CNM
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