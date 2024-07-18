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Италия
18 июля 2024, 09:15 |
414
0

Основной игрок сборной Франции покинет Ювентус

Адриен Рабьо не продлит контракт с клубом

18 июля 2024, 09:15 |
414
0
Основной игрок сборной Франции покинет Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриен Рабьо

Французский полузащитник Адриен Рабьо, скорее всего, покинет туринский «Ювентус». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист не подпишет новый контракт со «старой синьорой», если не произойдет что-то сумасшедшее. Срок действия старого соглашения истек еще в конце июня 2024 года.

В сезоне 2023/24 Адриен Рабьо провел 35 матчей за «Ювентус», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

Также в активе Рабьо 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Адриеном Рабьо интересуются «Ливерпуль» и «Милан».

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Адриен Рабьо Ювентус трансферы трансферы Серии A свободный агент Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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